Каштру: Відставка? Я готовий до всього

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відреагував на можливу відставку після поразки від Динамо в УПЛ.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

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"Відставка? Я готовий до всього, моє життя завжди будувалося навколо роботи. Я завжди жив нею з дуже юного віку – з 17 років. Юнаком я пішов з дому і ніколи вже не повертався. Хто працює все життя, як я, той не боїться нічого. Я готовий до всього", – сказав Каштру.