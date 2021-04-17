Луческу: Не було видовищної гри, бо в ній вирішувалося дуже багато

На думку румуна, кияни дуже вдало діяли в обороні

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально перемогло Шахтар у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував цей поєдинок.

"Якби Шахтар виграв, вони б наблизилися до нас. Тим більше у нас далі складні ігри. Гра була рівна, тактична, у них хороший контроль м'яча був, весь час будували гру", - заявив Луческу.

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"Ми дуже організовані були в обороні, закривали всі зони, практично не дали створити жодного моменту біля наших воріт. Не було видовищної гри - це нормально, коли в ній вирішується дуже багато", - підсумував тренер.

На питання, чому Луческу не проявляв емоцій після перемоги він відповів так: "Мені нелегко. Окей".

Румун покинув флеш-зону і не відповів на питання: "Це через Шахтар?".