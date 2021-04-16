Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все

Коли грав Минай проти Динамо, то було дивно бачити Луческу на лавці разом з Олегом Гусєвим, Огнєном Вукоєвичем.

Про це заявив нападник Миная Артем Мілевський.

"Трохи не те зараз. Уже пішов той час, коли ми грали проти Шахтаря. Коли Динамо перемагало Шахтар в Києві зазвичай, а вони нас на Донбас Арені. Зараз грають в Києві, без уболівальників. Вже не те. Хто дратував в Шахтарі? Багато разів говорив, що це Дарійо Срна. У нас з ним напружені були відносини на полі.

Луческу? Дотепер не звик, що він - тренер Динамо. Коли грав Минай проти Динамо, то було дивно бачити Луческу на лавці разом з Олегом Гусєвим, Огнєном Вукоєвичем. Але те, яку роботу він виконав, не дає засумніватися. Як Київ йде до чемпіонства - це його заслуга в тому числі.

Яке Динамо сильніше? Звичайно, я скажу, що моє, моїх років. Але мені подобається команда зараз. Можливо, немає яскравих таких особистостей, які все можуть вирішити самотужки, але видно, що команда готова і справедливо йде на першому місці. Мені здається, Динамо завтра буде ближче до перемоги.

Здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють, що вже все", - сказав Мілевський.