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Ньюкасл оголосив про підписання вихованця Манчестер Юнайтед

Андрій Мошкун — 11 липня 2025, 23:00
Ньюкасл оголосив про підписання вихованця Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл

Ньюкасл оголосив про підписання нападника Ентоні Еланги, який раніше виступав за Ноттінгем Форест.

Про це інформує пресслужба "сорок"

23-річний шведський вінгер приєднався до клубу після успішного попереднього сезону у складі Ноттінгем Форест. Еланга зіграв у всіх можливих 38 поєдинках "лісників" в АПЛ, в яких забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Ентоні є вихованцем клубної академії Манчестер Юнайтед. В складі "манкуніанців" він і дебютував в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що перехід зіркового півзахисника з Ноттінгем Форест до Тоттенгема перебуває на межі зриву.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Юнайтед Ноттінгем Форест Ентоні Еланга

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