Ньюкасл оголосив про підписання вихованця Манчестер Юнайтед

Ньюкасл оголосив про підписання нападника Ентоні Еланги, який раніше виступав за Ноттінгем Форест.

Про це інформує пресслужба "сорок"

23-річний шведський вінгер приєднався до клубу після успішного попереднього сезону у складі Ноттінгем Форест. Еланга зіграв у всіх можливих 38 поєдинках "лісників" в АПЛ, в яких забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Ентоні є вихованцем клубної академії Манчестер Юнайтед. В складі "манкуніанців" він і дебютував в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що перехід зіркового півзахисника з Ноттінгем Форест до Тоттенгема перебуває на межі зриву.