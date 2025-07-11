Нападник Ліверпуля зробив вибір між Барселоною і Баварією – джерело

Колумбійський вінгер Луїс Діас повідомив керівництво Ліверпуля про своє бажання змінити клуб

Про це пише Bild.

Повідомляється, що гравець чемпіонів Англії хоче перейти до мюнхенської Баварії, хоча у його послугах також зацікавлена і Барселона.

Баварія вже надіслала Ліверпулю офіційну пропозицію у розмірі 52 мільйони євро. Якщо англійський клуб погодиться на цей трансфер, то Діас готовий приєднатися до чемпіона Німеччини найближчим часом.

У минулому сезоні колумбієць провів 51 матч у футболці Ліверпуля, відзначившись 13 голами та 6 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції.