Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Нападник Ліверпуля зробив вибір між Барселоною і Баварією – джерело

Андрій Мошкун — 11 липня 2025, 22:34
Нападник Ліверпуля зробив вибір між Барселоною і Баварією – джерело
IMAGO

Колумбійський вінгер Луїс Діас повідомив керівництво Ліверпуля про своє бажання змінити клуб

Про це пише Bild.

Повідомляється, що гравець чемпіонів Англії хоче перейти до мюнхенської Баварії, хоча у його послугах також зацікавлена і Барселона.

Баварія вже надіслала Ліверпулю офіційну пропозицію у розмірі 52 мільйони євро. Якщо англійський клуб погодиться на цей трансфер, то Діас готовий приєднатися до чемпіона Німеччини найближчим часом.

У минулому сезоні колумбієць провів 51 матч у футболці Ліверпуля, відзначившись 13 голами та 6 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції.

Баварія Барселона Ліверпуль Луїс Діас

Луїс Діас

Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції
Баварія узгодила контракт із Луїсом Діасом
Барселона визначилася із заміною Вільямсу, який продовжив контракт з Атлетиком
Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо Діаса
Баварія включила вінгера Ліверпуля до списку трансферних цілей

Останні новини