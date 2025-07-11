Нападник Ліверпуля зробив вибір між Барселоною і Баварією – джерело
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Колумбійський вінгер Луїс Діас повідомив керівництво Ліверпуля про своє бажання змінити клуб
Про це пише Bild.
Повідомляється, що гравець чемпіонів Англії хоче перейти до мюнхенської Баварії, хоча у його послугах також зацікавлена і Барселона.
Баварія вже надіслала Ліверпулю офіційну пропозицію у розмірі 52 мільйони євро. Якщо англійський клуб погодиться на цей трансфер, то Діас готовий приєднатися до чемпіона Німеччини найближчим часом.
У минулому сезоні колумбієць провів 51 матч у футболці Ліверпуля, відзначившись 13 голами та 6 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції.