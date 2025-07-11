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Хейні поштовхом завершив дуель поглядів з Норманом

Олександр Булава — 11 липня 2025, 22:46
Хейні поштовхом завершив дуель поглядів з Норманом
Девін Хейні
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) та володар поясу WBO в напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО) провели першу битву поглядів.

Під час дуелі поглядів Хейні не стримався та штовхнув суперника. Після цього боксери розійшлися.

Бій пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді. У головній події вечора Давид Бенавідес захищатиме титул чемпіона WBC у напівважкій вазі проти Ентоні Ярда.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Норман видовищним нокаутом переміг Дзіна Сасакі. Цей поєдинок завершився для японського боксера частковою втратою пам'яті та госпіталізацією.

Хейні у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку закрив поразку від Раяна Гарсії у нудному поєдинку з Хосе Раміресом.

Девін Хейні Браян Норман

Девін Хейні

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