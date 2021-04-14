Манчестер Сіті із Зінченком переграв Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Д - Манчестер Сіті.
У першому матчі Манчестер Сіті вдома переміг з рахунком 2:1.
Матч-відповідь теж завершився перемогою англійської команди - 2:1. Українець Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті відіграв увесь матч.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
14 квітня
Боруссія Д - Манчестер Сіті 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Беллінгем, 1:1 - 55 Марез (пен), 1:2 - 75 Фоден
Перший матч 1:2
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті встановить статую Агуеро біля домашнього стадіону.