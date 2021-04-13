Зідан: Через моє прізвище у мене багато проблем

Голкіперу Райо Вальєкано Луці Зідану, який є сином головного тренера Реала Зінедіна Зідана, складно грати з настільки відомим прізвищем.

Про це заявив сам футболіст.

"Є позитивні і негативні сторони. Безумовно, я дуже радий тому, що зробив мій батько і продовжує робити. З іншого боку, моє прізвище привертає занадто багато уваги. Але я звик до цього з дитинства, потрібно було це прийняти.

Люди думають, що ти отримуєш своє місце тому, що ти син відомої людини. Від цього багато проблем. Гравцям потрібно дозволяти працювати, прогресувати і рости незалежно від їх прізвища. Не можна до них ставитися інакше, ніж до інших футболістів. Зрештою на поле виходить той, хто краще за всіх працює. З боку дуже просто говорити, що ти граєш тому, що ти чийсь син. Люди не знають ситуації і твоїх здібностей", - зазначив Лука Зідан.