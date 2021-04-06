Різеспор із Морозюком поступився Гезтепе у чемпіонаті Туреччини

Джерело - Чемпіон.
У матчі 33 туру турецької Суперліги Гезтепе вдома обіграв Різеспор.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Українець Микола Морозюк з'явився на полі у другій половині гри. Результативними діями гравець не відзначився та отримав 6,6 балів за матч від статистичного ресурсу SofaScore.
Чемпіонат Туреччини – Суперліга
33 тур, 06 квітня
Гезтепе – Різеспор 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Акбунар, 2:0 - 78 Ндіайє
Раніше, Різеспор із Морозюком у божевільному матчі обіграв Галатасарай.