 Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі | Футбол | Champion.com.ua
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Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі

Сьогодні 17:45 148 0
Томас Тухель прокоментував конфлікт у Челсі
Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі
#Тухель, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер порозумівся із голкіпером Кепою Аррісабалагою після їх конфлікту на тренуванні.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Конфлікт Рюдігера і Кепи не мав нічого спільного з поразкою від Вест Бромвіча (2:5 – прим.). Це був просто інцидент на тренуванні. Ми заспокоїли ситуацію. Такі речі рідко, але трапляються.

Актуально: Рюдігера вигнали з тренування Челсі через сутичку з Кепою

Те, як гравці відреагували на ситуацію – вражає. Хлопці показали велику повагу, яку відчувають до мене і один до одного, оскільки вони відразу розібралися з проблемою. Ми поговорили про інцидент одразу після тренування, і все.

Ніякого покарання не було, тому що хлопці добре впоралися з ситуацією. Тоні негайно в ній розібрався – сильний і правильний вчинок з його боку. Ми не хочемо, щоб подібне відбувалося, але цієї ситуації більше немає", – розповів Тухель.

Сутичку між захисником та голкіпером спровокував жорсткий підкат Рюдігера, після чого наставник вигнав німця з тренування.

 

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