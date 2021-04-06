Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер порозумівся із голкіпером Кепою Аррісабалагою після їх конфлікту на тренуванні.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Конфлікт Рюдігера і Кепи не мав нічого спільного з поразкою від Вест Бромвіча (2:5 – прим.). Це був просто інцидент на тренуванні. Ми заспокоїли ситуацію. Такі речі рідко, але трапляються.

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Те, як гравці відреагували на ситуацію – вражає. Хлопці показали велику повагу, яку відчувають до мене і один до одного, оскільки вони відразу розібралися з проблемою. Ми поговорили про інцидент одразу після тренування, і все.

Ніякого покарання не було, тому що хлопці добре впоралися з ситуацією. Тоні негайно в ній розібрався – сильний і правильний вчинок з його боку. Ми не хочемо, щоб подібне відбувалося, але цієї ситуації більше немає", – розповів Тухель.