 Лізаразю: Неймар не поважає ні суперників, ні партнерів | Футбол | Champion.com.ua
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Лізаразю: Неймар не поважає ні суперників, ні партнерів

Сьогодні 13:41 710 0
Нагадаємо, Неймар припинив переговори з ПСЖ про продовження контракту
Лізаразю: Неймар не поважає ні суперників, ні партнерів
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - sports.fr.

У матчі Ліги 1 ПСЖ - Лілль (0:1) лідер паризької команди Неймар був видалений в кінці гри.

Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю піддав критиці поведінку бразильця.

"Потрібно бути спокійним, але у Неймара цього немає абсолютно. Він не поважає ні суперників, ні партнерів, у нього немає дисципліни. Не можна вести себе так, як Неймар. Йому 29 років, він заробляє 30 мільйонів євро в рік, він одна з головних зірок світового футболу. Можливо, винні ті, хто не карає його за це", - сказав Лізаразю.

Нагадаємо, Неймар припинив переговори з ПСЖ про продовження контракту.

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