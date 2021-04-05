Лізаразю: Неймар не поважає ні суперників, ні партнерів

У матчі Ліги 1 ПСЖ - Лілль (0:1) лідер паризької команди Неймар був видалений в кінці гри.

Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю піддав критиці поведінку бразильця.

"Потрібно бути спокійним, але у Неймара цього немає абсолютно. Він не поважає ні суперників, ні партнерів, у нього немає дисципліни. Не можна вести себе так, як Неймар. Йому 29 років, він заробляє 30 мільйонів євро в рік, він одна з головних зірок світового футболу. Можливо, винні ті, хто не карає його за це", - сказав Лізаразю.