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Неймар припинив переговори з ПСЖ про продовження контракту

Сьогодні 11:40 760 0
Бразилець хоче возз'єднатися з Ліонелем Мессі
Неймар припинив переговори з ПСЖ про продовження контракту
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - iSport.ua.

Нападник ПСЖ Неймар призупинив переговори з клубом про продовження контракту.

Про це повідомляє Marca.

Бразилець не хоче залишатися в Парижі, тому, що розраховує знову грати разом з Ліонелем Мессі. Неймар впевнений, що аргентинець залишиться в Барселоні, а не перейде в ПСЖ, хоча такі чутки останнім часом з'являються часто.

Неймар призупинив переговори, як тільки з'явилася можливість того, що Мессі продовжить свою угоду з синьо-гранатовими і не буде переходити в інший клуб.

Зазначимо, що чинний контракт Неймара з ПСЖ закінчується влітку 2022 року, а його нинішня трансферна вартість складає 128 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Неймар відзначився неспортивною поведінкою в матчі між ПСЖ і Ліллем, за що був видалений в кінці матчу. ПСЖ зазнав поразки з рахунком 0:1.

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