Ліверпуль погодив п'ятирічний контракт із Конате

Ліверпуль погодив умови п'ятирічного контракту із захисником Лейпцига Ібраїма Конате.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Заради підписання 21-річного центрбека Червоні готові виплатити 40 мільйонів євро відступних, прописаних в його клаусула.

Повідомлялося, що інтерес до гравця молодіжної збірної Франції також проявляли Реал, Барселона і Челсі.

У нинішньому сезоні Конате зіграв в 15 матчах Лейпцига і забив один м'яч. До переїзду в Бундеслігу у 2017 році француз виступав за Сошо.

