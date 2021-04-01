 Ліверпуль погодив п'ятирічний контракт із Конате | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:36 7959 2
Українку Осьмак позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство
Сьогодні 14:14 1935
Лідер збірної Казахстану став гравцем Аталанти – ЗМІ
Сьогодні 13:47 1447
Піжонство та самовпевненість - Кривцов пояснив провал у матчі з Казахстаном
Сьогодні 11:48 1065
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Казахстан
Сьогодні 10:45 975
Велепец повернувся у збірну України
Сьогодні 09:12 1618
Україна - Казахстан 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 932
Тренер збірної Казахстану оцінив матч проти України
Сьогодні 08:45 2795
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE
Сьогодні 08:33 1035
Михайлюк зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА
Сьогодні 08:30 938
Блоги
Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол
Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:31 1117
Не футболом єдиним. Селезньов показав свою хокейну майстерність
Не футболом єдиним. Селезньов показав свою хокейну майстерність Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:17 592
Збірна Польщі відмовилась стати на коліно перед матчем проти Англії
Збірна Польщі відмовилась стати на коліно перед матчем проти Англії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:01 2556 1
Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі
Любов назавжди: Світоліна та Монфіс відновили спільну сторінку в соцмережі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:23 1083 2
Казахстан забиває у ворота збірної України
Казахстан забиває у ворота збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 23:23 856
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
30.03.2021 19:59 4312
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:45 1359 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
30.03.2021 17:12 1622
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
30.03.2021 16:53 2757
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
30.03.2021 11:42 2341
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3548 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.03.2021 13:00 3635
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7929 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1095
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2356
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:54 Футбол Боруссія повісила цінник на Голанда 64
18:40 Футбол УЄФА планує збільшити кількість гравців в заявці команд на Євро-2020 143
18:24 Бокс Гірн назвав двох потенційних суперників Вайта 238
18:10 Футбол Гельзіна не відлучать від футболу 449
17:55 Бокс Лопес: Бій з Лінаресом - це крок вперед для Хейні 320
17:39 Футбол Ювентус може звільнити Пірло вже на наступному тижні 410
17:24 Футбол Шахтар заплатив 3,35 млн євро агентам при перепідписанні двох бразильців 591
17:10 Баскетбол Фінал Кубку України відбудеться з глядачами 474
16:55 Футбол Гірник-Спорт - ВПК-Агро 1:2. Огляд матчу 396
16:40 Бокс У Пакьяо спростували бій з Кроуфордом 546
16:25 Футбол Ліверпуль погодив п'ятирічний контракт із Конате 584
16:09 Футбол Альянс - Агробізнес 1:1. Огляд матчу 509
15:59 Футбол Маріуполь - Інгулець: Де дивитися матч УПЛ 580
15:50 Футбол СК Дніпро-1 – ФК Львів: Де дивитися матч УПЛ 620
15:40 Теніс Снігур поступилася у чвертьфіналі турніру в ОАЕ 559
15:27 Біатлон Семеренко: Добре, що це був не олімпійський сезон 712
15:15 Шахи В Україні відреагували на дискваліфікацію Осьмак 1283
14:59 Футбол Молдова - Ізраїль 1:4. Огляд матчу 644
14:44 Футзал Збірна України назвала склад на матчі відбору Євро-2022 1023
14:32 Футбол Лев відреагував на фіаско збірної Німеччини у матчі з Македонією 1517
14:14 Шахи Українку Осьмак позбавили титулу чемпіонки світу через шахрайство 1935
13:58 Футбол Австрія - Данія 0:4. Огляд матчу 870
13:55 Бокс Сталлоне зніме фільм про українців 1171
13:47 Футбол Лідер збірної Казахстану став гравцем Аталанти – ЗМІ 1447
13:31 Блог Ганебна оборона. Гравці збірної Росії обіймали один одного, поки їм забивали гол 1119

Ліверпуль погодив п'ятирічний контракт із Конате

Сьогодні 16:25 584 0
Червоні готові заплатити 40 мільйонів євро відступних
Ліверпуль погодив п'ятирічний контракт із Конате
#Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль погодив умови п'ятирічного контракту із захисником Лейпцига Ібраїма Конате.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Заради підписання 21-річного центрбека Червоні готові виплатити 40 мільйонів євро відступних, прописаних в його клаусула.

Повідомлялося, що інтерес до гравця молодіжної збірної Франції також проявляли Реал, Барселона і Челсі.

У нинішньому сезоні Конате зіграв в 15 матчах Лейпцига і забив один м'яч. До переїзду в Бундеслігу у 2017 році француз виступав за Сошо.

Коментарі ()