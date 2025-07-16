Воррен: Джошуа – боєць вулиці, у Дюбуа нічого такого немає

Відомий промоутер Френк Воррен порівняв між собою Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та Евандера Холіфілда.

Слова функціонера наводить DAZN.

"Ентоні Джошуа – боєць з вулиці. Даніель не вуличний хлопець, батько від самого його народження програмував на те, щоб стати боксером. У ньому немає нічого подібного.

Майк Тайсон переміг 95% своїх опонентів ще до того, як вони вийшли у ринг. Це вуличне явище. Він не зміг перемогти Холіфілда, бо той не був з вулиці та не стерпів би до себе зневаги", – розповів Воррен.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом наживо.

Раніше Френк Воррен розповів, яку кількість квитків вже вдалось реалізувати на реванш.