Тренер новачка Першої ліги анонсував "трансферну бомбу"

Головний тренер ФК Чернігів Валерій Чорний анонсував "трансферну бомбу для чернігівського футболу". Команда працює над переходом Дениса Безбородька.

Його слова передає Український футбол.

"Скажу, що у команді залишились практично всі ті гравці, які здобули путівку у Першу лігу. Зараз на перегляді перебуває декілька потенційних новачків, але прізвища поки що не можу вам назвати. Плануємо залучити до нашої команди двох-трьох футболістів.

Був у нас в оренді півзахисник київського Лівого Берега Максим Сердюк, тепер ми підписали з ним повноцінний контракт. Безбородько тренується з нами, ми працюємо над його питанням. Можливо, найближчими днями зробимо трансферну бомбу для чернігівського футболу", – сказав Чорний.

31-річний футболіст тривалий час виступав в Українській Прем'єр-лізі, погравши за Зорю, Десну, Олександрію, Колос та Чорноморець. Саме одеський клуб був останнім у кар'єрі Безбородька. За "моряків" він зіграв 8 матчів у минулому сезоні.

Чернігів за підсумками сезону 2024/25 посів друге місце у групі B Другої ліги та здобув путівку в Першу лігу завдяки перемозі над Металургом у плейоф. Зауважимо, що клуб вже виступав у Першій лізі, але покинув її в сезоні-2023/24.