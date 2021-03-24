Нападник Динамо може перейти до перуанського клубу

До купівлі бразильця Клейтона проявляє інтерес клуб Альянса Ліма

25-річний нападник Динамо Клейтон може повернутися до Південної Америки.

Про це повідомляє Goal.com.

До покупки бразильця проявляє інтерес клуб Альянса Ліма з Перу. Представники перуанської команди встановила перші контакти з киянами та можуть офіційно оформити пропозицію вже найближчими днями.

Раніше Клейтон грав у Бразилії за клуби Фігейренсе, Атлетіко Мінейро, Корінтіанс, Байя, Васко да Гама. За основний склад Динамо поки не провів жодної офіційної гри. У січні отримав пошкодження задньої поверхні стегна.

Вебпортал Transfermarkt оцінює можливий перехід Клейтона в 500 тисяч євро.

Раніше, Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова.