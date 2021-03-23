 Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова

Сьогодні 21:00 372 0
Андрій Шморгун прокоментував ситуацію з травмованими гравцями Динамо
Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Ключові гравці Динамо продовжують відновлюватися від травм.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"Артем Бєсєдін та Віктор Циганков відчули дискомфорт під час передматчевих тренувань. У Бєсєдіна пошкодження привідного м'яза, а у Віктора – литкового. У період матчів збірних вони будуть займатися лікуванням у розташуванні клубу. Про терміни повернення поки говорити зарано.

Що стосується Беньяміна Вербича, скоро він планує приступити до бігової роботи.

Володимир Костевич пройшов комп'ютерну діагностику в Польщі та скоро прибуде до Києва і приступить до бігової роботи.

Не в Україні поки знаходиться й Микита Бурда. Він проходить реабілітацію в Сербії.

Крім того, не тренується поки і голкіпер Руслан Нещерет. У нього запалення сухожилля біцепса. Він пропустить кілька тижнів", - розповів Шморгун.

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