Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова

Ключові гравці Динамо продовжують відновлюватися від травм.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"Артем Бєсєдін та Віктор Циганков відчули дискомфорт під час передматчевих тренувань. У Бєсєдіна пошкодження привідного м'яза, а у Віктора – литкового. У період матчів збірних вони будуть займатися лікуванням у розташуванні клубу. Про терміни повернення поки говорити зарано.

Що стосується Беньяміна Вербича, скоро він планує приступити до бігової роботи.

Володимир Костевич пройшов комп'ютерну діагностику в Польщі та скоро прибуде до Києва і приступить до бігової роботи.

Не в Україні поки знаходиться й Микита Бурда. Він проходить реабілітацію в Сербії.

Крім того, не тренується поки і голкіпер Руслан Нещерет. У нього запалення сухожилля біцепса. Він пропустить кілька тижнів", - розповів Шморгун.