Гол Маліновського потрапив до п'ятірки найкращих забитих м'ячів Аталанти в лютому

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський став автором одного з найкращих голів команди, які були забиті в лютому 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Маліновський відзначився голом у поєдинку проти Сампдорії, який відбувся 28 лютого в рамках чемпіонату Італії. Аталанта впевнено обіграла суперника з рахунком 2:0.

Mettiamoci comodi e rigustiamoci i 5 gol più belli di febbraio! 🍿 Quale scegli? 🤔



Let’s just sit back and enjoy our top 5 goals from February! 🤩 Which is your favourite one? 😉#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/P6RtW2Dyts