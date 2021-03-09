Вітао розкрив план на матч Шахтаря з Ромою

Захисник Шахтаря Вітао вказав на підготовку до матчу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам футболіст.

"Попрацювали над стандартами як в атаці, так і обороні, тому що це дуже важлива складова гри. Плюс над нашим планом на поєдинок з Ромою: початок атаки, розвиток, дії у захисті.

Календар матчів був через два дні на третій, зараз же часу більше, і це має значення. Коли присутня втома, робота переважно відновна, а коли інтервал ширший, є час для відпочинку і повноцінної підготовки до наступної гри. У нас були не надто очікувані результати, але в останній грі ми змогли перемогти. Важливо продовжувати. Зобов'язані показувати свій найкращий футбол", - розповів Вітао.