 Вітао розкрив план на матч Шахтаря з Ромою | Футбол | Champion.com.ua
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Вітао розкрив план на матч Шахтаря з Ромою

Вчора 22:46 473 0
Вітао прокоментував підготовку до матчу з Ромою
Вітао розкрив план на матч Шахтаря з Ромою
#Шахтар, #Рома

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Шахтаря Вітао вказав на підготовку до матчу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам футболіст.

"Попрацювали над стандартами як в атаці, так і обороні, тому що це дуже важлива складова гри. Плюс над нашим планом на поєдинок з Ромою: початок атаки, розвиток, дії у захисті.

Календар матчів був через два дні на третій, зараз же часу більше, і це має значення. Коли присутня втома, робота переважно відновна, а коли інтервал ширший, є час для відпочинку і повноцінної підготовки до наступної гри. У нас були не надто очікувані результати, але в останній грі ми змогли перемогти. Важливо продовжувати. Зобов'язані показувати свій найкращий футбол", - розповів Вітао.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочав переговори з Аллегрі.

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