Леоненко: Я б на місці Ахметова не заплатив гравцям місяць-другий

Спеціаліст - про сенсаційний виліт Шахтаря з Кубку України

Джерело - ТК Футбол.

Гравцям донецького Шахтаря після поразки від Агробізнесу (0:1) у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу можна було б платити зарплату пару місяців.

Про це заявив колишній нападник збірної України Віктор Леоненко.

"Ця гра показала, що навіть якщо ти не налаштовуєшся, то потрібно пам'ятати, що ти - гравець Шахтаря. Це і є рівень тих гравців, які вийшли на матч проти Агробізнесу. Я б на місці Ріната Леонідовича їм сказав: Давайте я вам теж трошки не заплачу, місяць-другий?. Я не розумію цього виразу "Не налаштувалися", - сказав Леоненко.

У півфіналі Агробізнес 21 квітня зіграє з київським Динамо.

Нагадаємо, після матчу з Шахтарем президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю.