Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі української Прем'єр-ліги Інгулець приймав Колос.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 7 березня
Інгулець - Колос 0:0
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коваленко(Щедрий 77), Кучеренко, Шишка, Балан, Сітчінава(Шевцов 84), Ковальов, Квасний
Запасні: Кринський, Шевцов, Бартуловіч, Мкомола, Чайковський, Щедрий, Асмелаш, Синьогуб, Семенко
Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко, Богданов(Нгамба 67), Мілько, Мамаду(Антюх 59), Чурко(Ільїн 66), Оріховський, Лисенко(Ісаєнко 47)
Запасні: Кучерук, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Ісаєнко, Ільїн, Антюх, Чорноморець
Жовті картки: Чурко(3), Коваленко(15), Оріховський(25), Запорожець(59), Козак(69)
Раніше Зоря розгромила Львів.