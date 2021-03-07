 Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга
Вчора 20:35 5121
Зоря розгромила Львів у 17 турі УПЛ
Вчора 18:52 4201
Бо-старший виграв гонку переслідування в Нове-Место, Підручний - 9-й
Вчора 17:33 768
Динамо у більшості розгромило Минай у 17 турі УПЛ
Вчора 15:53 7780
Джима фінішувала 6-ою у персьюті на Кубку світу
Вчора 13:28 3209
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Вчора 12:30 1865
Завацька перемогла болгарку у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї
Вчора 12:09 656
Ромеро: На поєдинку Ломаченко - Хейні всі заснуть
Вчора 11:39 5719 1
Росіянина дискваліфікували за навмисний заборонений удар на турнірі UFC 259
Вчора 10:09 4013
Цуренко впевнено вийшла до основної сітки турніру у Дубаї
Вчора 09:53 1294
Блоги
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер
Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:25 164
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина
Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина Андрій Твердохліб
Вчора 23:23 529
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна Андрій Твердохліб
Вчора 21:45 596
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі
Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 580
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи
Відео дня. Золотий стрибок Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 16:27 2375 1
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю
Де Пена забив шедевральний гол у ворота Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:51 2291
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю
Сидорчук забив гол-красень у ворта Минаю Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 1344
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького
У Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 2115
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно!
Світоліна v Різатдінова взяли участь у батлі на українському телеканалі. Вийшло неймовірно! Андрій Твердохліб
Вчора 12:30 1862
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу
Один довбой*б обігрує іншого...: казахстанський тенісист жорстко виматюкувався під час матчу Андрій Твердохліб
Вчора 10:17 737
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
03:25 Блог Суркіс - ху*ло: ультрас Динамо вивисіли черговий ганебний банер 170
7 Березня 2021
23:54 Футбол Сельта вирвала перемогу в Уески, Сосьєдад переграв Леванте. Результати 26 туру Ла-Ліги 225
23:46 Футбол Наполі переграло Болонью у 26 турі Серії А 1017
23:37 Футбол Рома - Шахтар: онлайн-трансляція 1189
23:25 Футбол Буяльський: Нічого страшного, що не викликали у збірну 1366
23:23 Блог Чемпіонат світу завершився грандіозним скандалом за участі горезвісного росіянина 542
23:14 Футбол Тоттенгем розгромив Крістал Пелес у 27 турі АПЛ 1228
23:05 Футбол Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1070
22:52 Футбол Сампдорія та Кальярі розписали мирову в 26 турі Серії А 986
22:39 Футбол Соболь - найкращий гравець матчу Брюгге - Зюлте-Варегем за версією SofaScore 1217
22:24 Футбол Осасуна - Барселона 0:2. Огляд матчу 1107
22:09 Футбол Кельн та Вердер не визначили сильнішого, Армінія відібрала очки в Уніона у 24 турі Бундесліги 168
21:52 Футбол Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом 1172
21:45 Блог Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна 599
21:39 Футбол Лучі: Скасувати гол Олімпіка - правильне рішення 1524
21:27 Пряма трансляція Динамо - Вільярреал: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 1988
21:20 Футбол Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ 1421
21:08 Футзал Збірна України вдруге поступилася Хорватії у кваліфікації чемпіонату Європи 1748
20:53 Футбол Зоря - Львів 4:0. Огляд матчу 1534
20:35 Легка атлетика Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга 5121
20:23 Футбол Манчестер Юнайтед упевнено переміг Манчестер Сіті у 27 турі АПЛ 1837
20:16 Блог Вічний рекорд! 23 роки тому Вейн Грецький закинув 1000-ну шайбу в кар'єрі 582
20:09 Баскетбол Київ-Баскет переміг Запоріжжя, Дніпро переграв Одесу. Результати матчів Суперліги 1295
20:00 Беттінг Ліга Ставок: огляд 1601
19:52 Футбол Гол Соболя допоміг Брюгге розгромити Зюльте-Варегем 1370

Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ

Вчора 21:20 1421 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:0
Інгулець та Колос не виявили сильнішого у 17 турі УПЛ
#Інгулець, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі української Прем'єр-ліги Інгулець приймав Колос.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
17 тур, 7 березня

Інгулець - Колос 0:0

Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коваленко(Щедрий 77), Кучеренко, Шишка, Балан, Сітчінава(Шевцов 84), Ковальов, Квасний

Запасні: Кринський, Шевцов, Бартуловіч, Мкомола, Чайковський, Щедрий, Асмелаш, Синьогуб, Семенко

Колос: Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Кравченко, Богданов(Нгамба 67), Мілько, Мамаду(Антюх 59), Чурко(Ільїн 66), Оріховський, Лисенко(Ісаєнко 47)

Запасні: Кучерук, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Ісаєнко, Ільїн, Антюх, Чорноморець

Жовті картки: Чурко(3), Коваленко(15), Оріховський(25), Запорожець(59), Козак(69)

Раніше Зоря розгромила Львів.

Коментарі ()