Голкіпер заявив, що може піти з футболу і через кілька місяців

Джерело - The Guardian.

Воротар Ювентуса 43-річний Джанлуїджі Буффон остаточно може завершити кар'єру у червні 2023 року.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене в голові є точка максимум. Після неї я точно не буду грати. Це червень 2023 року. Це максимум, справжній максимум. Але я можу закінчити кар'єру і через чотири місяці", - сказав Буффон.

У поточному сезоні Буффон провів п'ять матчів в чемпіонаті Італії, в трьох з яких зберіг ворота сухими.

Нагадаємо, що Буффона визнали найкращим голкіпером сучасності.