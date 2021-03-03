 Буффон розповів, коли точно завершить кар'єру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 18:56 796
Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 18:37 311
Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 18:35 372
Світоліна знищила японку у другому колі турніру в Досі
Сьогодні 18:27 717
Зоря вибила Верес з Кубка України
Сьогодні 15:59 825
На шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів
Сьогодні 14:30 4088
Шахтар дозаявив Вакулу на матчі УПЛ
Сьогодні 10:14 1205
Динамо достроково повернуло гравця з Росії, щоб підсилити захист
Сьогодні 08:12 5949
Стали відомі склади збірних України на два етапи Кубку світу
Вчора 22:24 1374
Світоліна та Азаренко програли парний матч на турнірі у Досі
Вчора 20:09 1145
Блоги
Гол Маліновського увійшов у ТОП-3 найкращих 24 туру Серії А
Гол Маліновського увійшов у ТОП-3 найкращих 24 туру Серії А Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:38 782
Жахлива травма в ММА. Боєць отримав перелом під час бою
Жахлива травма в ММА. Боєць отримав перелом під час бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:00 305
Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки
Дружина скандального футболіста викрила чоловіка у зраді та показала фото коханки Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:41 1583
День народження хокею: 146 років тому зіграли перший матч
День народження хокею: 146 років тому зіграли перший матч Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:26 2819
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ
Зі мною принципово розмовляли українською, – російський ексфутболіст УПЛ Valeriy Ruchka
01.03.2021 20:57 2990
Переможний гол Зорі на останніх секундах матчу проти Шахтаря
Переможний гол Зорі на останніх секундах матчу проти Шахтаря Valeriy Ruchka
28.02.2021 19:35 3133
Маліновський забиває фантастичний гол в Серії А
Маліновський забиває фантастичний гол в Серії А Valeriy Ruchka
28.02.2021 14:25 8752
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка Valeriy Ruchka
28.02.2021 13:10 7846
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал Valeriy Ruchka
28.02.2021 12:50 2474
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
28.02.2021 11:04 1205
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
28.02.2021 10:09 3951 1
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини
Зубков на 50-й секунді матчу забив божевільний гол в чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
27.02.2021 21:42 2197
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком
Дякую за сина! Захисник Динамо став батьком Valeriy Ruchka
27.02.2021 17:32 1483
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
Який ваш рекорд? Як 62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
27.02.2021 16:53 3016
12 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
12 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
27.02.2021 11:52 3916
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:05 Теніс Світоліна зіграє з колишньою першою ракеткою світу 10
18:57 Біатлон Семеренко не потрапила до складу збірної України на естафету етапу Кубку світу 74
18:56 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 796
18:40 Футбол Ювентус викупив півзахисника Шальке 178
18:37 Пряма трансляція Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 311
18:35 Пряма трансляція Агробізнес - Шахтар: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 372
18:27 Теніс Світоліна знищила японку у другому колі турніру в Досі 717
18:10 Футбол Визначилася дата перенесеного матчу Ювентус - Наполі 247
18:00 Кіберспорт EBC Dnipro переміг Lviv Boars у чемпіонаті України 233
18:00 Беттінг Прогноз Агробізнес – Шахтар: 3 березня 2021 2578
17:54 Футбол Циганков травмувався у матчі з Колосом 579
17:39 Футбол Скрипник: Радіємо, що пройшли далі 393
17:24 Футбол Буффон вказав дату завершення кар'єри 602
17:09 Бокс Лопес назвав дату бою з Камбососом 853
16:54 Футбол Верес - Зоря 1:2. Огляд матчу 742
16:45 Пряма трансляція Світоліна - Дої: онлайн-трансляція матчу 2 кола Qatar Total Open. LIVE 836
16:39 Футбол Бойко та Караваєв вийдуть стартовому складі Динамо на матч з Колосом 937
16:25 Футбол Визначилася дата жеребкування півфіналів Кубку України 821
16:10 Бокс Джошуа і Ф'юрі погодили контракт на два бої 1122
15:59 Футбол Зоря вибила Верес з Кубка України 825
15:43 Футбол Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету у Чехії 1061
15:38 Блог Гол Маліновського увійшов у ТОП-3 найкращих 24 туру Серії А 782
15:25 Футбол Тейшейра може повернутися у Бразилію 1218
15:12 Лижі Збірна Італії достроково покинула чемпіонат світу з лижного спорту 1636
15:07 Футбол Квитки на чемпіонський бій Берінчика коштують від 500 до 3000 гривень 1130

Буффон вказав дату завершення кар'єри

Сьогодні 17:24 602 0
Голкіпер заявив, що може піти з футболу і через кілька місяців
Буффон вказав дату завершення кар'єри
#Буффон, #Ювентус

Джерело - The Guardian.

Воротар Ювентуса 43-річний Джанлуїджі Буффон остаточно може завершити кар'єру у червні 2023 року.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене в голові є точка максимум. Після неї я точно не буду грати. Це червень 2023 року. Це максимум, справжній максимум. Але я можу закінчити кар'єру і через чотири місяці", - сказав Буффон.

У поточному сезоні Буффон провів п'ять матчів в чемпіонаті Італії, в трьох з яких зберіг ворота сухими. 

Нагадаємо, що Буффона визнали найкращим голкіпером сучасності.

Коментарі ()