Строппа звільнений з посади головного тренера Кротоне

Спеціаліст тренував італійський клуб протягом трьох років

Головний тренер Кротоне Джованні Строппа залишив клуб Серії А.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На своїй посаді Строппа знаходився майже три роки. За цей період він вже один раз відправлявся у відставку, проте його попередникові не вдалося поліпшити результати команди, після чого Строппа був повернутий назад.

На цей час клуб посідає останнє місце в Серії А.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, новим головним тренером Кротоне стане Серсе Космі.

Раніше, Кротоне програло Кальярі з рахунком 0:2.