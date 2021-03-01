Строппа звільнений з посади головного тренера Кротоне

Джерело - UA-Football.
Головний тренер Кротоне Джованні Строппа залишив клуб Серії А.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На своїй посаді Строппа знаходився майже три роки. За цей період він вже один раз відправлявся у відставку, проте його попередникові не вдалося поліпшити результати команди, після чого Строппа був повернутий назад.
На цей час клуб посідає останнє місце в Серії А.
За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, новим головним тренером Кротоне стане Серсе Космі.
Раніше, Кротоне програло Кальярі з рахунком 0:2.