 Строппа звільнений з посади головного тренера Кротоне | Футбол | Champion.com.ua
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Строппа звільнений з посади головного тренера Кротоне

Сьогодні 18:25 478 0
Спеціаліст тренував італійський клуб протягом трьох років
Строппа звільнений з посади головного тренера Кротоне
#Строппа, #Кротоне

Джерело - UA-Football.

Головний тренер Кротоне Джованні Строппа залишив клуб Серії А.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На своїй посаді Строппа знаходився майже три роки. За цей період він вже один раз відправлявся у відставку, проте його попередникові не вдалося поліпшити результати команди, після чого Строппа був повернутий назад.

На цей час клуб посідає останнє місце в Серії А.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, новим головним тренером Кротоне стане Серсе Космі.

Раніше, Кротоне програло Кальярі з рахунком 0:2.

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