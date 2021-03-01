Барселона виставила цінник на Грізманна

Француз може залишити каталонський клуб

Барселона готова розглянути варіант продажу нападника Антуана Грізманна.

Про це повідомляє OK Diario.

Каталонський клуб хоче отримати за французького нападника 60 млн євро.

Головними претендентами на Грізманна є Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

Нагадаємо, Грізманн перейшов до Барселони з Атлетіко у 2019 році за 120 мільйонів євро. Чинний контракт з синьо-гранатовими розрахований до кінця червня 2024 року.

У нинішньому сезоні форвард взяв участь в 35 матчах у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і зробив десять гольових передачах.

Раніше, в Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу.