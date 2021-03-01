Барселона виставила цінник на Грізманна

Джерело - iSport.ua.
Барселона готова розглянути варіант продажу нападника Антуана Грізманна.
Про це повідомляє OK Diario.
Каталонський клуб хоче отримати за французького нападника 60 млн євро.
Головними претендентами на Грізманна є Манчестер Юнайтед і ПСЖ.
Нагадаємо, Грізманн перейшов до Барселони з Атлетіко у 2019 році за 120 мільйонів євро. Чинний контракт з синьо-гранатовими розрахований до кінця червня 2024 року.
У нинішньому сезоні форвард взяв участь в 35 матчах у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і зробив десять гольових передачах.
Раніше, в Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу.