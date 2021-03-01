В Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу

Разом з Бартомеу поліція затримала ще двох директорів Барселони

Іспанська поліція затримала Жозепа Бартомеу, який очолював Барселону.

Про це повідомляє AS.

Арешт відбувся в результаті розслідування фінансових і юридичних порушень в діяльності керівництва Барселони.

Правоохоронці провели ряд обшуків в офісі клубу, зокрема, у фінансовому, юридичному і нормативно-правовому відділах. В результаті проведених дій, били знайдені докази, які спричинили арешт ще двох директорів клубу - генерального директора Оскара Грау і директора юридичної служби Романа Гомеса Понті.

Відзначається, що розслідування триває, і, ймовірно, це не останні затримання у цій справі.

Нагадаємо, що за більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.