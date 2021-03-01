 В Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ
Вчора 18:57 4414 1
Василь Чеботар зустрінеться з Чемпіон German International
Сьогодні 12:57 319
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Сьогодні 12:10 2821
Став відомий найкращий гравець 16 туру УПЛ
Сьогодні 11:41 340
Скрипник - найкращий тренер 16 туру УПЛ
Сьогодні 11:23 334
Українці здобули ще три нагороди на Кубку Європи у Празі
Вчора 22:24 958
Динамо на виїзді розгромило Львів у 16 турі УПЛ
Вчора 21:26 2231
Снігур виграла турнір ITF у Франції
Вчора 17:40 1659
Дубль Нурієва приніс Минаю перемогу над Олімпіком
Вчора 15:54 1030
Альварес нокаутував Йилдирима і захистив титули WBC та WBA
Вчора 08:11 9760
Блоги
Маліновський забиває фантастичний гол в Серії А
Маліновський забиває фантастичний гол в Серії А Valeriy Ruchka
Вчора 14:25 7567
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 7183
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал
Син Суркіса став героєм Динамо U-15 – відбив два пенальті та подарував путівку у фінал Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 2238
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії
Найкращий гол року уже відомий! Дивовижний удар з Англії Valeriy Ruchka
Вчора 11:04 1066
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів Valeriy Ruchka
Вчора 10:09 3731 1
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету Андрій Твердохліб
26.02.2021 16:03 1901
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:51 987
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:34 1775
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:29 1104
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках Андрій Твердохліб
26.02.2021 14:01 2493
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:16 Біатлон Меркушина - найкраща із українок у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону 10
13:58 Футбол Вільярреал - Атлетіко 0:2. Огляд матчу 250
13:47 Футбол В Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу 207
13:40 Футбол Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після 16-го туру 4115
13:34 Блог Відео дня. Луческу іронічно відреагував на образи від ультрас 733
13:30 Волейбол Жіноча збірна України з волейболу отримала нового головного тренера 246
13:19 Футбол Стали відомі заробітки Шахтаря та Динамо у єврокубках 1660
12:58 Футбол Шеффілд Юнайтед - Ліверпуль 0:2. Огляд матчу 321
12:57 Бокс Василь Чеботар зустрінеться з Чемпіон German International 319
12:50 Футбол Попов повернеться через два тижні, Бурда пропустить півроку – лікар Динамо 507
12:34 Футбол Маліновський: Тренування Гасперіні важчі, чим вивчення італійської 461
12:29 Блог Це УПЛ! Мілевського нокаутували в матчі чемпіонату України 908
12:23 Фехтування Олімпійський чемпіон проведе унікальну виставку в Києві 372
12:17 Бокс Льюїс готовий битися з Тайсоном 955
12:10 Бокс Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США 2821
11:55 Футбол Лестер - Арсенал 1:3. Огляд матчу 432
11:41 Футбол Став відомий найкращий гравець 16 туру УПЛ 340
11:23 Футбол Скрипник - найкращий тренер 16 туру УПЛ 334
11:21 Блог Про суперматч Шахтар - Зоря та корупція в українському суддівстві - ТаТоТаке 321
11:15 Футбол Луческу провів 600-й матч на чолі українських команд 733
10:59 Футбол Тоттенгем - Бернлі 4:0. Огляд матчу 555
10:50 Волейбол Україна перемогла в європейському турі з волейболу на снігу 795
10:32 Теніс Джокович повторив рекорд Федерера 811
10:15 Футбол Артета може стати головним тренером Барселони 1034
09:55 Футбол Челсі - Манчестер Юнайтед 0:0. Огляд матчу 635

В Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу

Сьогодні 13:47 207 0
Разом з Бартомеу поліція затримала ще двох директорів Барселони
В Іспанії затримали експрезидента Барселони Бартомеу
#Бартомеу, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Іспанська поліція затримала Жозепа Бартомеу, який очолював Барселону. 

Про це повідомляє AS.

Арешт відбувся в результаті розслідування фінансових і юридичних порушень в діяльності керівництва Барселони.

Правоохоронці провели ряд обшуків в офісі клубу, зокрема, у фінансовому, юридичному і нормативно-правовому відділах. В результаті проведених дій, били знайдені докази, які спричинили арешт ще двох директорів клубу - генерального директора Оскара Грау і директора юридичної служби Романа Гомеса Понті.

Відзначається, що розслідування триває, і, ймовірно, це не останні затримання у цій справі.

Нагадаємо, що за більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.

Коментарі ()