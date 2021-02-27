Маріуполь - Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь прийматиме Дніпро-1 в 16 турі української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Танковський, Мишньов, Кащук, Очеретько, Сікан
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Мампассі, Кирюханцев, Петерман, Кулієв
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Назаренко, Чуже, Когут, Довбик
Запасні: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Гонсалвез, Булеца, Хобленко
Поєдинок розпочнеться о 14:00.