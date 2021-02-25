Луческу виділив головні завдання у Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу хоче вивести київський клуб на міжнародний футбольний рівень.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

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"Я роблю все можливе, щоб знову вивести Динамо на міжнародний футбольний рівень. Зараз ми лідери, але поки рано говорити про перемогу в чемпіонаті. Моя основна мета - поставити команді футбол європейського рівня. Я формую нову команду тут. Це дійсно чудово", - сказав Луческу.