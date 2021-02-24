 Каштру: На матч з Маккабі поставлю найсильніший склад | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: На матч з Маккабі поставлю найсильніший склад

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Луїш Каштру прокоментував матч проти Маккабі
Каштру: На матч з Маккабі поставлю найсильніший склад
#Шахтар, #Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру оцінив матч проти Маккабі.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи дасте ви завтра відпочити завтра комусь із гравців основи, враховуючи, що в неділю вам грати з Зорею? У нас був місяць відпустки, потім - місяць підготовки до другої половини сезону. Гравці набирають свою найкращу форму в змаганнях. На даний момент у нас в цьому році дуже мало офіційних матчів за спиною. Гравці дуже свіжі після зборів, і навпаки зараз потребують постійних ігор.

У нас є 5 замін, тренер може провести ротацію. Уявіть, що я в трьох матчах поспіль знімаю з поля одного і того ж гравця на 70-й хвилині. Сумарно він проведе за ці три матчі на годину менше часу. На жаль, багато хто звертає увагу тільки на стартовий склад, але потрібно розуміти, скільки часу гравець проводить на полі.

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Що стосується дуелі з Маккабі, то ми ще нічого не виграли. Багато хто може говорити, що ми вже пройшли, але в моїй голові ми ще нічого не зробили. Ми повинні виходити на кожну гру для того, щоб перемагати. Все моє життя в футболі навчило не радіти чомусь передчасно. Я завжди кажу гравцям, що потрібно бути уважним з самого початку і до самого кінця. На матч з Маккабі я поставлю найсильніший склад, як і на матч з Зорею.

Ми недавно робили аналіз крові шести гравцям, яких ми використовуємо найчастіше. І він показав, що гравці повністю відновлені. Я прийматиму свої рішення, а не слухати суспільство", - розповів Каштру.

Матч відбудеться у четвер, початок о 19:55.

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