Степаненко може пропустити матч проти Маккабі

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко має проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити зіграти у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомляє Футбол News.

Степаненко не тренувався разом із командою сьогодні, 24 лютого, перед матчем із Маккабі.

Актуально: Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Відповідно, участь хавбека у поєдинку з Маккабі опинилася під питанням. Зазначимо, що Тарас не зміг дограти зустріч із Рухом в УПЛ – його ще у перерві замінили через дискомфорт у коліні.

Степаненко провів 18 матчів у складі Шахтаря у всіх змаганнях, записавши до свого активу 1 асист.

Раніше, букмекери дали прогноз на матч Шахтар - Маккабі.