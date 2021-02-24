 Степаненко може пропустити матч проти Маккабі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:48 970
Хацкевич: Гармаша хотілося прибити
Сьогодні 15:09 781
Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо
Сьогодні 14:39 492
Берінчик планує провести бій проти Лопеса
Сьогодні 14:24 1552
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Сьогодні 13:51 7913
Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається
Сьогодні 13:39 1206
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:59 374
Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус
Сьогодні 12:39 1060 1
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 2311
Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:14 1456
Блоги
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:05 433
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:07 630
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 841
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:55 1223
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:08 744
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 2950
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 704
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 6574
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 7174 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 2551
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 1055
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 11:49 2293
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 1192
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 44640 3
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту Valeriy Ruchka
22.02.2021 20:40 6263 7
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:28 Футбол Степаненко може пропустити матч проти Маккабі 93
18:13 Футбол Ван Дейк відновив тренування 204
17:55 Футбол Букмекери дали прогноз на матч Шахтар - Маккабі 409
17:45 Футбол Петреску може очолити Дніпро-1 850
17:30 Баскетбол Фінал Кубка України з баскетболу відбудеться у Києві 467
17:16 Футбол Букмекери не вірять у Динамо в матчі з Брюгге 541
17:05 Блог Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі 448
16:58 Футбол Гравці Тоттенгема не задоволені методами Моурінью 782
16:45 Футбол Мане: В АЛП для Ліверпуля все скінчено 754
16:31 Футбол Фонсека може замінити Зідана у Реалі 1542 1
16:15 Бокс Суперник Берінчика: Це буде бій всього мого життя 1382
16:14 Футбол В УАФ підтримали ідею відродження Металіста 835
15:55 Футбол Ворскла - Олександрія: Де дивитися матч УПЛ 1042
15:46 Футбол Яремчук, Безус і Пластун влітку можуть залишити Гент 1436
15:40 Футбол Арсенал готовий продати Нельсона 896
15:27 Беттінг Онлайн казино Космолот огляд 801
15:24 Бокс Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика 1431
15:17 Беттінг Промокод Космолот 986
15:09 Футбол Хацкевич: Гармаша хотілося прибити 781
15:07 Блог Українська біатлоністка запустила власний мерч 639
14:55 Футбол Колос - Рух: Де дивитися матч УПЛ 934
14:39 Футбол Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо 492
14:24 Бокс Берінчик планує провести бій проти Лопеса 1552
14:09 Футбол Динамо взимку могло підписати бомбардира чемпіонату Хорватії 1240
13:59 Блог Український чемпіон жорстко впав на тренуванні 846

Степаненко може пропустити матч проти Маккабі

Сьогодні 18:28 93 0
Степаненко може пропустити матч проти Маккабі
Степаненко може пропустити матч проти Маккабі
#Степаненко, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко має проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити зіграти у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Про це повідомляє Футбол News.

Степаненко не тренувався разом із командою сьогодні, 24 лютого, перед матчем із Маккабі. 

Актуально: Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Відповідно, участь хавбека у поєдинку з Маккабі опинилася під питанням. Зазначимо, що Тарас не зміг дограти зустріч із Рухом в УПЛ – його ще у перерві замінили через дискомфорт у коліні.

Степаненко провів 18 матчів у складі Шахтаря у всіх змаганнях, записавши до свого активу 1 асист.

Раніше, букмекери дали прогноз на матч Шахтар - Маккабі.

Коментарі ()