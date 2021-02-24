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Тренер Брюгге склав новий план на матч з Динамо через коронавірус

Сьогодні 19:59 312 0
Рік де Міл прокоментував матч проти Динамо
Тренер Брюгге склав новий план на матч з Динамо через коронавірус
#Динамо, #Брюгге

Джерело - tribuna.com.

Асистент Філіпа Клемана в Брюгге Рік де Міл поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.

Про це розповів сам тренер.

"Через нові позитивних тестів складаємо новий план на матч. Побачите його завтра. Ми вже обговорили його з командою, яка добре відреагувала.

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Будемо грати, як завжди це робить Брюгге. Потрібно просто показати свою гру. Ми її вже демонстрували в Києві і проти Левена.

У команді прийняли нові заходи, щоб не поширювати хворобу. Але як тільки ковід потрапляє в колектив, від нього складно позбутися", - сказав де Міл.

Нагадаємо, букмекери не вірять у Динамо в матчі з Брюгге.

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