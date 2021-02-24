Джерело - espreso.tv.
Реал розглядає кандидатуру португальського тренера Паулу Фонсеки у якості можливої заміни французу Зінедіну Зідану.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією видання, головний тренер італійської Роми є одним із кандидатів на запрошення до Реала. Мадридці стежать за його роботою в Римі.
Зінедін Зідан ризикує залишитися без роботи, якщо завершить нинішній сезон без жодного трофею.
Контракт Паулу Фонсеки з Ромою розрахований якраз до літа 2021 року, але має опцію автоматичного продовження, якщо команда вийде до Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Фонсека готується покинути Рому.