Паулу Фонсека може змінити клуб

Реал розглядає кандидатуру португальського тренера Паулу Фонсеки у якості можливої заміни французу Зінедіну Зідану.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, головний тренер італійської Роми є одним із кандидатів на запрошення до Реала. Мадридці стежать за його роботою в Римі.

Зінедін Зідан ризикує залишитися без роботи, якщо завершить нинішній сезон без жодного трофею.

Контракт Паулу Фонсеки з Ромою розрахований якраз до літа 2021 року, але має опцію автоматичного продовження, якщо команда вийде до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Фонсека готується покинути Рому.