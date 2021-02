Фонсека готується покинути Рому

Головний тренер Роми Паулу Фонсека, який до римської команди протягом трьох сезонів працював в донецькому Шахтарі, в кінці сезону, ймовірно, покине Італію.

Про це повідомляє журналіст Педро Алмейда.

Інтерес до Фонсеки виявляє Бенфіка, а сам Паулу не проти повернутися в рідну країну.

Нині між сторонами відбуваються лише перші контакти, а тому говорити про які-небудь деталі потенційного співробітництва передчасно.

