УЄФА скасувала юнацький чемпіонат Європи

Змагання повинні були відбутися влітку цього року

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення скасувати юнацький чемпіонат Європи 2021 роки (U-19) через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба організації.

В УЄФА пояснили, що функціонерам буде важко забезпечити пересування команд і проведення змагань. Також організація скасувала Євро серед дівчат.

Нагадаємо, що чоловічий турнір мав відбутися в Румунії з 30 червня по 13 липня. Жіночий Євро планували провести в Білорусі з 21 липня по 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що УЄФА скасувала розіграш Юнацької ліги.