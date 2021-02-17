УЄФА скасувала розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2020/21

Джерело - УЄФА.
Розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2020/21 не відбудеться.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Таке рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет УЄФА, мотивувавши його пандемією COVID-19 та її впливом на проведення змагань.
Спочатку виконком торік вирішив змінити формат турніру і відкласти старт. Однак з того моменту організації охорони здоров'я ввели нові заходи по всій Європі. Обмеження на подорожі, що стосуються команд-учасниць, створюють значні труднощі при організації матчів з їх участю. Два клуби вже знялися з розіграшу.
Виконавчий комітет УЄФА підкреслив, що далі відкладати старт турніру неможливо і що на перше місце треба поставити здоров'я та безпеку молодих футболістів.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування 1/32 фіналу турніру юнацьким командам Шахтаря та Динамо на початку березня належало провести матчі проти одноліток з Порту і Барселони відповідно.
Сьогодні стало відомо про перенесення часу матчу Динамо - Брюгге. Замість 19:55, гра почнеться завтра о 17:00.