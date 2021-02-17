УЄФА скасувала розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2020/21

На таке рішення організація пішла, піклуючись про здоров'я молодих футболістів

Джерело - УЄФА.

Розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2020/21 не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Таке рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет УЄФА, мотивувавши його пандемією COVID-19 та її впливом на проведення змагань.

Спочатку виконком торік вирішив змінити формат турніру і відкласти старт. Однак з того моменту організації охорони здоров'я ввели нові заходи по всій Європі. Обмеження на подорожі, що стосуються команд-учасниць, створюють значні труднощі при організації матчів з їх участю. Два клуби вже знялися з розіграшу.

Виконавчий комітет УЄФА підкреслив, що далі відкладати старт турніру неможливо і що на перше місце треба поставити здоров'я та безпеку молодих футболістів.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування 1/32 фіналу турніру юнацьким командам Шахтаря та Динамо на початку березня належало провести матчі проти одноліток з Порту і Барселони відповідно.

Сьогодні стало відомо про перенесення часу матчу Динамо - Брюгге. Замість 19:55, гра почнеться завтра о 17:00.