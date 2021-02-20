Втрачена можливість. Чому Динамо дозволило Брюгге втекти

Кілька днів тому київське Динамо змарнувало нагоду наблизити себе до 1/8 фіналу Ліги Європи. Більше того, тепер до виходу у наступну стадію набагато ближче Брюгге, як би сумно це не було визнавати.

Про це пише сайт Sportanalytic.com.



І, мабуть, ми б спокійно сприйняли такий рахунок, якби лідер бельгійського чемпіонату підійшов до матчу у повній бойовій готовності. Це справді міцна і сильна команда, котра зараз заввиграшки розбирається зі своїми суперниками вдома, а ще мало не вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, лише наприкінці пропустивши туди Лаціо. Але ситуація перед учорашньою грою у Києві складалася так, що навіть затятий атеїст повірив би у долю: всі зірки сходилися до перемоги Динамо. Тренерський штаб основної команди в Україну не прилетів, не було тут також капітана, основного центрального захисника і ключового форварда. В день матчу синоптики обіцяли тріскучі морози, котрі мали остаточно зламати опір теплолюбних бельгійців.



Одним словом, пані Фортуна впевнено дмухала у вітрило динамівського "кораблика" і несла його до успіху, потрібно було лише трохи їй допомогти і подекуди догрібати веслами. На жаль, футболісти Динамо після першої хорошої спроби "профукали" свої весла, а зрештою раділи бодай тому, що корабель не потонув. Щоправда, його і занесло зовсім не туди, але тут історія саме про склянку, котра чи порожня, чи повна. Звісно, нічия - це не так і погано, але якщо додати усі супутні фактори, то тут варто говорити власне про втрачену можливість. Це коли студент знав один білет на екзамені, витягнув його, але його все одно відправили додому готуватися ще.



Безперечно, за тиждень Динамо буде набагато важче, а Брюгге, відповідно, значно легше. Там бельгійці будуть на рідному стадіоні, за комфортної температури, а ще вони зможуть грати по рахунку, тобто віддати ініціативу гостям і постійно ловити їх на контратаках. Зважаючи на те, як важко Динамо поки вдається грати першим номером і пробивати оборону суперника, допомогти команді Мірчі Луческу пройти далі може лише диво. Втім, може це й на краще? Навіть у середовищі динамівських уболівальників доволі популярна думка про те, що не варто "впиратися" у єврокубках, щоб зосередити всі сили на боротьбі за чемпіонство з Шахтарем. Як би там не було, а вчорашня нічия - це таки мінус для Динамо. І нікуди від цього не дінешся.