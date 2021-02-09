Інгулець близький до підписання туніського форварда

Найближчим часом 24-річний футболіст прилетить до України

Форвард з Тунісу Адель Беттаеб може продовжити кар’єру в чемпіонаті України.

Про це повідомляє телеграм-канал Бий Біжи.

Клуб УПЛ Інгулець близький до підписання нападника Дюделанжа з Люксембургу. Найближчим часом 24-річний футболіст прилетить до України.

Беттаеб народився 28 січня 1997 року та має громадянство Тунісу. Будучи вихованцем французького Анже, в чемпіонаті Люксембургу за 2 сезони він забив 3 голи в 15 матчах.

Раніше, Інгулець обіграв казахський Туран у контрольному матчі.