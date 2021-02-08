Гендиректор Зорі: Переговори по Шахабу йшли на рівні президентів клубів

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов відреагував на трансфер нападника Шахаба Захеді.

Про це розповів сам функціонер.

"З цього трансферу багато було різних чуток. Ми не давали ніякої інформації, так як є офіційним джерелом і коментувати чутки не збиралися.

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Переговори йшли на рівні президентів клубів. Була досягнута домовленість між ними. А нам, генеральним директорам, залишилося тільки поставити підписи і закріпити цей трансфер", - розповів Оганов.