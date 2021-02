Мілан продовжують вести переговори з турецьким півзахисником Хаканом Чалханоглу щодо нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьелло.

Його нинішня угода розрахована до кінця сезону.

"Росонеррі" пропонують Чалханоглу зарплату 4 мільйони євро в рік плюс бонуси.

