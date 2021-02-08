Джерело - Чемпіон.
Мілан продовжують вести переговори з турецьким півзахисником Хаканом Чалханоглу щодо нового контракту.
Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьелло.
Його нинішня угода розрахована до кінця сезону.
"Росонеррі" пропонують Чалханоглу зарплату 4 мільйони євро в рік плюс бонуси.
#Calhanoglu compie 27 anni, vive il momento migliore in carriera. In serie A è il Re degli assist, 8 in totale e primo in classifica. Il #Milan è consapevole della sua importanza e ha alzato l'offerta di rinnovo a 4 mln + bonus. Manca ancora qualcosa, c'è volontà di trattenerlo— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 8, 2021
Нагадаємо, Чалханоглу хоче підвищення зарплати в Мілані.