 Мілан запропонував новий контракт лідеру команди Чалханоглу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Сьогодні 15:08 269
Гамільтон підписав новий контракт з Мерседес
Сьогодні 13:40 237
Зоря оголосила про підписання Шахаба
Сьогодні 12:52 348
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE
Сьогодні 12:49 1469
Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу
Сьогодні 12:40 194
Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open
Сьогодні 12:23 337
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 08:37 1083
Тампа-Бей перемогла Канзас-Сіті в Super Bowl
Сьогодні 08:25 389
Костюк поступилася росіянці Кудермєтовій у першому колі Australian Open
Сьогодні 08:10 905
Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка
Вчора 12:24 2521
Блоги
Кулачні бої в УХЛ. У матчі Сокіл - Білий Барс сталася потужна бійка
Кулачні бої в УХЛ. У матчі Сокіл - Білий Барс сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:00 146
Світоліна показала екіпіровку на Australian Open
Світоліна показала екіпіровку на Australian Open Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:57 709
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео
Італійський Супербоул. Інтер опублікував кумедне відео Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 336
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:21 3916
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:42 4774
Українка задушила чемпіонку ONE Championship
Українка задушила чемпіонку ONE Championship Valeriy Ruchka
06.02.2021 10:23 1339 1
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні Valeriy Ruchka
06.02.2021 09:01 401
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
06.02.2021 08:13 3765
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
05.02.2021 12:56 7519
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
05.02.2021 10:57 4296
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Динамо не може продати Шабанова та Гармаша 259
16:12 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Спринт 10 км: онлайн-трансляція. LIVE 94
15:52 Футбол Мілан запропонував Чалханоглу новий контракт 416
15:38 Футбол Динамо - БАТЕ 5:2. Огляд матчу 786
15:26 Бокс Моралес: Пакьяо може вирубити Гарсію за два раунди 305
15:10 Футбол Цітаішвілі: Вік такий вже прийшов, що не можна сидіти 519
15:08 Бокс З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка 269
15:00 Блог Кулачні бої в УХЛ. У матчі Сокіл - Білий Барс сталася потужна бійка 146
14:53 Футбол Динамо може підписати лідера молодіжної збірної Румунії 750
14:39 Футбол Тоттенгем - Вест Бромвіч 2:0. Огляд матчу 343
14:27 Баскетбол Лідер Голден Стейт Каррі оновив кілька рекордів НБА 494
14:11 Футбол Ювентус збирається продовжити оренду Морати 396
14:00 Беттінг Промокод Бетсіті 3164
13:54 Футбол Циганков став найкращим бомбардиром Динамо на зборах в Туреччині 678
13:40 Формула 1 Гамільтон підписав новий контракт з Мерседес 237
13:26 Футбол Марсель - ПСЖ 0:2. Огляд матчу 587
13:11 Футбол Козловський заперечує зацікавленість у Селезньові 1093
12:57 Блог Світоліна показала екіпіровку на Australian Open 709
12:52 Футбол Зоря оголосила про підписання Шахаба 348
12:49 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 1469
12:40 Кіберспорт Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу 194
12:23 Теніс Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open 337
12:11 Футбол Аллегрі може очолити Марсель 664
11:58 Футбол Динамо розгромило БАТЕ у контрольному матчі 1043
11:41 Бокс Єдиний тренер якого сприймає Усик - це Ломаченко, - ексадвокат українця 1011

Мілан запропонував Чалханоглу новий контракт

Сьогодні 15:52 416 0
"Росонеррі" пропонують турку зарплату 4 мільйони євро в рік плюс бонуси
Мілан запропонував Чалханоглу новий контракт
#Мілан, #Чалханоглу

Джерело - Чемпіон.

Мілан продовжують вести переговори з турецьким півзахисником Хаканом Чалханоглу щодо нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Антоніо Вітьелло.

Його нинішня угода розрахована до кінця сезону.

"Росонеррі" пропонують Чалханоглу зарплату 4 мільйони євро в рік плюс бонуси.

Нагадаємо, Чалханоглу хоче підвищення зарплати в Мілані.

Коментарі ()