Тухель повторив досягнення Моурінью у Челсі

Головний тренер Челсі Томас Тухель повторив досягнення колишнього тренера команди Жозе Моурінью.

Про це повідомляє OptaJoe.

Челсі в останніх трьох матчах АПЛ не пропускав голів від Вулвергемптона, Бернлі та Тоттенгема. За ці ігри суперники нанесли два удари в рамку воріт лондонського клубу.

3 - Thomas Tuchel has become the first Chelsea manager to keep clean sheets in each of his first three matches at the club since José Mourinho did so back in August 2004 (also 3). Mantle. pic.twitter.com/irZrKZfhIY