Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату африканських націй

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті африканських націй-2020, який відбувається Камеруні і завершиться 7 лютого, завершився груповий етап.
За підсумками його сформувалися чвертьфінальні пари турніру.
Спочатку він був запланований на період з 4 по 25 квітня 2020 року, але CAF переніс його на початок 2021-го через пандемію коронавірусу.
1/4 фіналу
30.01 - 18.00 - Малі - Конго
31.01 - 21.00 - Гвінея - Руанда
31.01 - 18.00 - Марокко - Замбія
30.01 - 21.00 - ДР Конго - Камерун
1/2 фіналу
03.02 - 17:00 - Малі / Конго - Гвінея / Руанда
03.02 - 21:00 - Марокко / Замбія - ДР Конго / Камерун