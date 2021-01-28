Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату африканських націй

Турнір відбувається у Камеруні з 16 січня по 7 лютого 2021 року

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті африканських націй-2020, який відбувається Камеруні і завершиться 7 лютого, завершився груповий етап.

За підсумками його сформувалися чвертьфінальні пари турніру.

Спочатку він був запланований на період з 4 по 25 квітня 2020 року, але CAF переніс його на початок 2021-го через пандемію коронавірусу.

1/4 фіналу

30.01 - 18.00 - Малі - Конго

31.01 - 21.00 - Гвінея - Руанда

31.01 - 18.00 - Марокко - Замбія

30.01 - 21.00 - ДР Конго - Камерун

1/2 фіналу

03.02 - 17:00 - Малі / Конго - Гвінея / Руанда

03.02 - 21:00 - Марокко / Замбія - ДР Конго / Камерун