Гравцям Минаю потрібно додати мислення і більше розумних дій на полі.

Про це заявив нападник команди Артем Мілевський.

"Тренувалися в Ужгороді в снігу, було дуже холодно. Я познайомився з командою, їздили в Угорщину зіграти проти моєї колишньої команди Кішварда. Поки проходжу адаптацію в команді. Думаю, в Туреччині погода нам дозволить працювати повноцінно. Нам потрібно додавати в мисленні, більше думати на футбольному полі, не бігати просто так. Упевнений, що фізично команда буде готова. Тепер потрібно додати мислення - більше розумних дій на полі.

З Кобіним, з Кополовця спілкуємося, згадуємо різні моменти. А так все, в основному, молоді, з усіма спілкуюся. Нурієв - це синок мій. Він мене називає Володимирович, а я його - синок. Вважаю, що якщо він буде працювати, то у нього все вийде і він зможе стати хорошим футболістом", - сказав Мілевський.