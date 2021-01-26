 Мілевський: Нурієв - мій синок, він мене називає Володимирович | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський: Упевнений, що фізично команда Минай буде готова

Сьогодні 14:55 506 0
Форвард Миная продовжує адаптуватися в новій команді
Мілевський: Упевнений, що фізично команда Минай буде готова
#Мілевський, #Минай

Джерело - ТК Футбол.

Гравцям Минаю потрібно додати мислення і більше розумних дій на полі.

Про це заявив нападник команди Артем Мілевський.

"Тренувалися в Ужгороді в снігу, було дуже холодно. Я познайомився з командою, їздили в Угорщину зіграти проти моєї колишньої команди Кішварда. Поки проходжу адаптацію в команді. Думаю, в Туреччині погода нам дозволить працювати повноцінно. Нам потрібно додавати в мисленні, більше думати на футбольному полі, не бігати просто так. Упевнений, що фізично команда буде готова. Тепер потрібно додати мислення - більше розумних дій на полі.

З Кобіним, з Кополовця спілкуємося, згадуємо різні моменти. А так все, в основному, молоді, з усіма спілкуюся. Нурієв - це синок мій. Він мене називає Володимирович, а я його - синок. Вважаю, що якщо він буде працювати, то у нього все вийде і він зможе стати хорошим футболістом", - сказав Мілевський.

Раніше, Мілевський назвав мету Миная в УПЛ.

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