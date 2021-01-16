Мілевський назвав мету Миная в УПЛ

Головною метою Миная є збереження прописки в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів новачок закарпатського клубу Артем Мілевський.

"Думаю, хорошим результатом буде залишитися на тому ж місці, не нижче, ніж зараз. У десятці, може, в ТОП-6 або ТОП-8. Команда і так зробила величезний крок за ці роки. Щороку піднімалися: з аматорів у Другу лігу, потім в Першу і відразу в УПЛ.

Головною метою буде залишитися в УПЛ, але буде цікаво грати, з усіма будуть заруби.

Для мене багато зустрічей цікавих. Чекаю зустрічей з Селезньовим, з Хобленком. Зрозуміло, що є ігри з Динамо і Шахтарем, але це інший рівень. Сподіваюся, побачу Даріо Срну", - сказав Мілевський.