Вест Гем прийматиме Донкастер у рамках 1/16 Кубку Англії.

Українець Андрій Ярмоленко розпочне поєдинок у стартовому складі.

📋 Our line up for today's #FACup tie looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒#WHUDON pic.twitter.com/wfBe0bpSxm