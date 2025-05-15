Іменитий вінгер покине Севілью наприкінці сезону
Відомий іспанський вінгер Сусо покине Севілью наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Контракт Сусо з клубом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде – 31-річний іспанець покине клуб на правах вільного агента.
Сусо виступає за Севілью з січня 2020 року. В поточному сезоні втратив місце в основі команди, відзначившись лише 1 асистом у 15 матчах у всіх турнірах.
В неділю, 18 травня, Сусо проведе свій прощальний матч на домашньому стадіоні Севільї, Рамос Санчес Пісхуан – проти мадридського Реала.
Вінгер також відомий за виступами за Альмерію, Ліверпуль, Мілан і Дженоа. У 2017 – 2019 роках провів 5 матчів за збірну Іспанії.
У вівторок, 13 травня, Севілья у 36 турі Ла Ліги обіграла Лас-Пальмас із рахунком 1:0.