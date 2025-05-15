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Іменитий вінгер покине Севілью наприкінці сезону

Олег Дідух — 15 травня 2025, 23:18
Іменитий вінгер покине Севілью наприкінці сезону
Сусо
Getty Images

Відомий іспанський вінгер Сусо покине Севілью наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Сусо з клубом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде – 31-річний іспанець покине клуб на правах вільного агента.

Сусо виступає за Севілью з січня 2020 року. В поточному сезоні втратив місце в основі команди, відзначившись лише 1 асистом у 15 матчах у всіх турнірах.

В неділю, 18 травня, Сусо проведе свій прощальний матч на домашньому стадіоні Севільї, Рамос Санчес Пісхуан – проти мадридського Реала.

Вінгер також відомий за виступами за Альмерію, Ліверпуль, Мілан і Дженоа. У 2017 – 2019 роках провів 5 матчів за збірну Іспанії.

У вівторок, 13 травня, Севілья у 36 турі Ла Ліги обіграла Лас-Пальмас із рахунком 1:0.

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