Іменитий вінгер покине Севілью наприкінці сезону

Відомий іспанський вінгер Сусо покине Севілью наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔴⚪️👋🏻 Suso will leave Sevilla at the end of the month, ready for new chapter as free agent.



This weekend he’ll play his final game at the Sanchez Pizjuan. pic.twitter.com/Io2lFOazMB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025

Контракт Сусо з клубом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде – 31-річний іспанець покине клуб на правах вільного агента.

Сусо виступає за Севілью з січня 2020 року. В поточному сезоні втратив місце в основі команди, відзначившись лише 1 асистом у 15 матчах у всіх турнірах.

В неділю, 18 травня, Сусо проведе свій прощальний матч на домашньому стадіоні Севільї, Рамос Санчес Пісхуан – проти мадридського Реала.

Вінгер також відомий за виступами за Альмерію, Ліверпуль, Мілан і Дженоа. У 2017 – 2019 роках провів 5 матчів за збірну Іспанії.

У вівторок, 13 травня, Севілья у 36 турі Ла Ліги обіграла Лас-Пальмас із рахунком 1:0.