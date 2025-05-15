Збірна України U-19 дізналася суперників по групі на Євро-2025
АФУ
У четвер, 15 травня, відбулося жеребкування чемпіонату Європи U-19 з футзалу, який з 28 вересня по 5 жовтня відбудеться в Молдові.
Про це повідомила Асоціація футзалу України.
За підсумками жеребу свої суперників по групі дізналася збірна України, яка у групі А зіграє проти господарів турніру, Італії та Португалії.
До групи B потрапили збірні Словенії, Туреччини, Іспанії та Чехії.
Щоб вийти у півфінал, необхідно посісти перше або друге місце у квартеті.
Юнацька збірна України зі 100%-им результатом посіла перше місце своєї групи. Українці здобули розгромні перемоги над Чорногорією (9:2) та Нідерландами (6:2), а також здолали Сербію (1:0).