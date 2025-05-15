Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аргентина може зіграти матч проти Росії в межах турне Китаєм

Олексій Мурзак — 15 травня 2025, 23:13
Аргентина може зіграти матч проти Росії в межах турне Китаєм
Ліонель Мессі
Getty Images

Збірна Аргентини у жовтні вирушить у турне Китаєм, де проведе два товариські матчі, один з яких може відбутися проти Росії.

Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, Аргентина точно зіграє перший матч проти Китаю, який є господарем турніру, а інший – проти суперника, якого визначать Росія, Японія або Південна Корея.

Ці товариські матчі стали можливими завдяки комерційній угоді між AFA (Асоціація футболу Аргентини) та Китаєм, де Ліонель Мессі має величезну популярність.

Раніше було інформація, що проти РФ товариські подинки може зіграти і Бразилія, однак бразильська конфедерація футболу (СВF) спростувала цю інформацію.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Збірна Росії з футболу

Ліонель Мессі

Смоляков допоміг Лос-Анджелесу розгромити Сіетл, Інтер з Мессі у складі розписав результативну нічию
Шокуюче передбачення астролога: Мессі розлучиться з Антонеллою впродовж 2025 року
Інтер Маямі з голом Мессі розгромно програв Міннесоті в МЛС
Голи Мессі та Суареса допомогли Інтер Маямі переграти Нью-Йорк
Рафінья побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Останні новини