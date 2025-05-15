Аргентина може зіграти матч проти Росії в межах турне Китаєм

Збірна Аргентини у жовтні вирушить у турне Китаєм, де проведе два товариські матчі, один з яких може відбутися проти Росії.

Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, Аргентина точно зіграє перший матч проти Китаю, який є господарем турніру, а інший – проти суперника, якого визначать Росія, Японія або Південна Корея.

Ці товариські матчі стали можливими завдяки комерційній угоді між AFA (Асоціація футболу Аргентини) та Китаєм, де Ліонель Мессі має величезну популярність.

Раніше було інформація, що проти РФ товариські подинки може зіграти і Бразилія, однак бразильська конфедерація футболу (СВF) спростувала цю інформацію.