Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив найбільше голів з-за меж штрафного майданчика у 2020 серед гравців ТОП-5 європейських чемпіонатів.
Про це повідомляє Squawka Football.
Українець забив 6 голів і розділив перше місце з Доменіко Берарді.
Most goals scored from outside the box in Europe's top five leagues in 2020:— Squawka Football (@Squawka) December 31, 2020
◉ Ruslan Malinovskiy (6)
◉ Domenico Berardi (6)
◎ Danny Ings (5)
◎ Sergej Milinković-Savić (5)#TheMost https://t.co/tRkiN2GGsX
Нагадаємо, гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А.