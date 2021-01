Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив найбільше голів з-за меж штрафного майданчика у 2020 серед гравців ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє Squawka Football.

Українець забив 6 голів і розділив перше місце з Доменіко Берарді.

Most goals scored from outside the box in Europe's top five leagues in 2020:



◉ Ruslan Malinovskiy (6)

◉ Domenico Berardi (6)

◎ Danny Ings (5)

◎ Sergej Milinković-Savić (5)#TheMost https://t.co/tRkiN2GGsX