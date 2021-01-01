 Маліновський забив найбільше з-за меж штранфого майданчика у 2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020

Сьогодні 16:53 508 0
Українець розділив перше місце з Доменіко Берарді
Маліновський забив найбільше голів з-за меж штранфого майданчика у 2020
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив найбільше голів з-за меж штрафного майданчика у 2020 серед гравців ТОП-5 європейських чемпіонатів.

Про це повідомляє Squawka Football.

Українець забив 6 голів і розділив перше місце з Доменіко Берарді.

Нагадаємо, гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А.

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