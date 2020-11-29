Верес переміг Оболонь. Результати матчів 16 туру Першої ліги

У Першій лізі відбулися три матчі

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі української Першої ліги Верес приймав Оболонь, ВПК-Агро - Альянс, а Агробізнес завітав у гості до Полісся.

Верес завдяки автоголу Майданевича відкрив рахунок у матчі з Оболонню. Цей гол став єдиним у матчі. У зустрічі дебютантів Першої ліги ВПК-Агро та Альянс перемогла команда з Липової Долини. Волочиський Агробізнес на виїзді впевнено переграв Полісся.

Чемпіонат України - Перша ліга

16 тур, 29 листопада

Верес (Рівне) - Оболонь (Київ) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Майданевич (авт)

ВПК-Агро (Шевченківка) - Альянс (Липова Долина) 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Агапов, 1:1 - 38 Ляшенко, 1:2 - 81 Загинайлов (пен), 1:3 - 86 Агапов

Полісся (Житомир) - Агробізнес (Волочиськ) 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Семенець, 0:2 - 30 Груша, 0:3 - 50 Юхимович, 1:3 - 75 Галенко (пен)

Нагадаємо, Оболонь розгромила Полісся у 15 турі Першої ліги.