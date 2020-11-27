Денисов: Рішення УЄФА - це в чистому вигляді дискримінація

Рішення УЄФА про присудження технічної поразки синьо-жовтим в матчі Ліги націй зі Швейцарією (0:3) є закулісною грою.

Про це заявив директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Все це не викликає ніяких почуттів, крім негативу, неприйняття і відчуття, що про нас просто витерли ноги. Всім тепер відомий лайфхак, як виграти матч. Цей прецедент на блюдечку з блакитною облямівкою підніс УЄФА, вліпивши нам технічну поразку, яке ми точно не заслуговуємо. Ми хотіли грати в футбол і тут для мене повний дисонанс, де тут fair-play. Виходить, що від державних медичних органів залежить якщо не все, то як мінімум перемога в одному конкретному матчі. Команда приїжджає в іншу країну, кілька тестів виявляються навіть помилковими. Проте команду відправляють на карантин, вимагаючи за 24 години надіслати іншу команду.

У кого зі збірних є інша команда? Все це виглядає безглуздо і нерозумно. Але ми втрачаємо три очки, втрачаючи місце в зоні А, де залишається Швейцарія, яка не виграла жодного матчу і яка не обіграла нас на футбольному полі. Вона отримала вітальну листівку з УЄФА з перемогою над збірною України і продовженням життя в лізі А.

Зараз існує безліч різних версій. Одні вважають, що мала місце бути адміністративна помилка з боку УАФ. Інші вважають сирим нинішній регламент під час ковіда, треті вважають це змовою швейцарської сторони. Я б назвав ще четвертий пункт: коли УЄФА говорить про Respect і Equal Game, я ніколи не вірю і ніколи не повірю в те, що також могли обійтися зі збірною Іспанії або Німеччині. Я вважаю, що це в чистому вигляді дискримінація.

Цією історією УЄФА підкладає велику бомбу під всю подальшу історію з ковідом. Ми розуміємо, що ковід не закінчиться завтра, які будуть наслідки. Але те, що це кейс нечистим на руку людям в певній ситуації і ми можемо отримати величезну кількість конфліктів і скандалів, коли ми забудемо про футбол. Це ще історія зі Швейцарією, де немає ніяких напружених дипломатичних відносин. Можна тільки уявити, якби вся ця ситуація була проти Росії, а не Швейцарії. Був би очевидний контекст, що це закулісна гра і регламент тут ні до чого", - сказав Денисов.