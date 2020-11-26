Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті

Поки в УЄФА йшов розгляд по матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, президент УАФ Андрій Павелко відпочивав в Єгипті.

Про це заявив український журналіст Костянтин Андріюк.

"Промайнула інфа, що Павелко зустрів таку поразку своєї збірної... на відпочинку! Перевірив інформацію, все правда!

Андрій Павелко зараз на єгипетському курорті, в Шарм-ель-Шейху!

Куди він вилетів, ще за чотири дні до рішення УЄФА.

З теплого пляжу очевидно, такі новини сприймаються значно простіше.

А ви очікували, що за вашу збірну буде боротися в УЄФА, член її виконкому та лобіювати там інтереси своєї команди?", - зазначив Андріюк.